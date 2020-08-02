AA

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, ülke ekonomisi de salgın nedeniyle zor günler yaşıyor.

Son olarak ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası 2020'nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 azaldı ve ABD ekonomisi rekor seviyede küçülme kaydetti.

Ülkede son iki haftadır işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı da artış gösterirken, tüketici güveni ise ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ve haziran aylarında kaydettiği yükselişin ardından temmuzda yeniden düşüşe geçti.

"TRİLYON DOLARLIK HÜKÜMET DESTEKLERİ OLMASA DAHA KÖTÜ TABLO GÖREBİLİRDİK"

ABD ekonomisine ilişkin karamsar bir tablo çizen uzmanlar, kısa vadede ülke ekonomisini iyi günlerin beklemediğini ve salgının yeniden yayılmasının toparlanma hızını riske soktuğunu ifade etti.

Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) Dekanı Dr. Billur Cohen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde ABD ekonomisindeki yüzde 32,9 oranındaki daralmanın aslında beklenen bir gelişme olduğunu söyledi.

Bu dönemde yaşanan küçülmenin 2008 finansal krizinden 4 kat daha kötü bir ekonomik daralma olduğunu ifade eden Cohen, "Bu daralmanın ABD ekonomisindeki 5 yıllık büyümeyi bir anda sildiğini söyleyebiliriz. Aslında trilyon dolarlık hükümet destekleri olmasa daha da kötü bir tablo görebilirdik." dedi.

"KISA VADEDE AMERİKAN EKONOMİSİNİ İYİ GÜNLER BEKLİYOR DEMEK ÇOK ZOR"

Cohen, Kovid-19 vaka sayılarında hazirandan bu yana yaşanan artışların olumlu havayı etkilediğini belirterek şunları kaydetti:

"ABD ekonomisi için maalesef en kötü günler geride kaldı diyemeyiz. Yeniden açılan ekonomide yaşanan geriye dönüş korkusu piyasaları etkiliyor. Sadece geçen hafta 1,4 milyon kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. İşsizlik ödeneği alan kişilerin sayısı toplamda 30 milyonu aştı. İkinci çeyrekte tüketici harcamalarında da yüzde 35'lik düşüş gerçekleşti. Sektörel olarak baktığımızda ise KOBİ'lerin bu durumdan en çok etkilendiğini görüyoruz."

ABD ekonomisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cohen, "Kısa vadede Amerikan ekonomisini iyi günler bekliyor demek çok zor. Tüketici güven endeksinde temmuzda yaşanan düşüş ve işsizlik rakamlarında yaşanan artış bunun göstergesi." diye konuştu.

Cohen, orta vadeye yönelik şimdiden bir tahminde bulunmanın çok zor olduğunu belirterek, orta vadede yaşanacaklarda, salgın ve salgınla mücadelede yaşanan gelişmelerle Kovid-19 aşısının piyasaya çıkışının etkili olacağını bildirdi.

"SALGININ YENİDEN YAYILMASI TOPARLANMA HIZINI YAVAŞLATIYOR"

Moody's Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil,ABD'de ekonomik faaliyetin büyük ölçüde durması göz önüne alındığında ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasılasındaki yüzde 32,9'luk düşüşünün beklenen bir gelişme olduğunu söyledi.

Bokil, "Ekonomik faaliyette bu çeyrekte toparlanma görülmesine rağmen bazı eyaletlerde salgının yeniden yayılması nedeniyle toparlanmanın hızı yavaşlıyor." dedi.

Haftalık işsizlik maaşı başvurularında son iki haftada kaydedilen artışların endişe verici olduğunu dile getiren Bokil, tüketimde yeni başlayan toparlanmanın risk altında olduğunu ifade etti.

Bokil, "Gelir kaybına uğrayan hane halkı ve şirketlere sağlanan mali desteğin azalması halinde ekonomik toparlanma daha da risk altına girer." diye konuştu.