Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın dün yani 3 Ocak'ta yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 3 Ocak'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da eleme potasına giren iki yarışmacı Merve ve Ahsen oldu. Jürinin değerlendirmelerinin ardından yarışmadan elenen ve Doya Doya Moda'ya veda eden isim ise Ahsen oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

3 Ocak'ta haftanın birincisi olan isimler Su ve Yaren oldu. İki isim de kolye kazandı.

DOYA DOYA MODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oldu.