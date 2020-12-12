Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da elenen isim ve haftanın birincisi belli oldu. Her hafta 7 yarışmacının, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarıştığı Doya Doya Moda 11 Aralık haftanın birincisi kim? Doya Doya Moda 11 Aralık kim elendi?

DOYA DOYA MODA 11 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma günü yarışmacılar “Moda Dergisinin Kış Sayısı Kapak Kızı Oluyorlar ” konseptiyle yarıştı. Doya Doya Moda 11 Aralık birincisi ve haftanın birincisi 104 puanla Sabiha oldu.

DOYA DOYA MODA 11 ARALIK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda bu hafta elenen isim Tuğba oldu.