'Macera Ormanı' ile geldi

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TRT ortak yapımı ‘Doru: Macera Ormanı’ animasyon filminin büyük ilgi gören galasına TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Vardol, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, ‘Doru: Macera Ormanı’ yapımcısı Alper Özdemir, yönetmeni Arkın Aktaç ve yapım ekibi, filmin pedagojik danışmanı Nurdan Büyükak, eşi İbrahim Büyükak ile ünlü isimler ve çocukları katıldı.

'Doru’nun eğlenceli dünyasını sinema fuayesine taşıyan organizasyona ayrıca Aile Bakanlığı'nın ‘Sevgi Evleri’nden kimsesiz çocuklar, 15 Temmuz Derneği'nden de şehit çocukları ile davetliler Doru’yla bir araya geldi.

Galaya katılan basın mensuplarına konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Vardol “TRT olarak sinemaya verdiğimiz değerin bir tezahürü olarak Doru ile bu yıl üçüncü kez sinemalarda olacağız. TRT yıllardır sektöre katkı vermeye devam ediyor. 2022 itibariyle 4 milyonu aşan bir gişe performansımız var. Devamı da gelecek. Doru için de sinema izleyicilerinden teveccüh bekliyoruz. Açıkçası pandemi dönemi ağır geçti sinema adına. Çok hızlı bir cevap verdiğimizi düşünüyoruz, TRT olarak pandemi dönemini iyi değerlendirdik ve karşılığını gişede aldığımızı görüyoruz. İnşallah TRT olarak yepyeni yapımlarla üzerimize düşeni yerine getireceğiz. TRT sinema alanında çok ciddi yatırımlar yapıyor. Son bir yılda 170’ten fazla festivalde filmlerimiz ve ortak yapımlarımızla bulunduk. Bu anlamda üzerimize düşeni sadece Türkiye’de de değil dünyada yerine getiren bir yayıncı kimliğine sahibiz. İnşallah Doru da bu hafta itibariyle izleyiciden beğeni görecektir. Hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle TRT’nin sinema alanındaki güçlü varlığına dikkat çekti.

Yapımını Anibera’nın üstlendiği ‘Doru: Macera Ormanı’ galasında başta minik izleyiciler olmak üzere herkesin beğenisini kazandı. Filmin finalinde çocuklar Doru’nu yeni macerasına tam not verdi.

Filmin Konusu: Sürü üyelerinden Alaca’nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini konu alan animasyon türündeki “Doru: Macera Ormanı”nda, Doru ve arkadaşları Alaca’yı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenler. Bu serüvenin ardından Doru yeni bir sürprizle karşı karşıya kalır, sirkten kaçarken bebek şempanze Şöbi de onlarla birlikte gelmiştir. Artık Doru ve Karatay’ın tek bir amacı vardır, Şöbi’yi annesine kavuşturmak. Kahramanlarımız Şöbi’yi ailesine götürmek için Macera Ormanı’na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar.