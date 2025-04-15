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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı: Gözler yeni sözleşmede! - Fenerbahçe Haberleri

        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı: Gözler yeni sözleşmede!

        Fenerbahçe'nin yeniden dörtlü savunmaya dönmesiyle Bright Osayi-Samuel de ilk 11'e geri döndü ve özellikle Trabzonspor ile Sivasspor maçlarındaki performansıyla dikkat çekti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı futbolcuyla ilgili yönetimin yeniden harekete geçmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:19
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        • 1

          Fenerbahçe’de son haftalarda savunma diziliğinde yaşanan değişim, bazı oyuncuların yeniden ön plana çıkmasını sağladı.

        • 2

          Sezon içinde üçlü savunmaya geçilmesinin ardından formasını Oğuz Aydın’a kaptıran Bright Osayi-Samuel, dörtlü savunmaya dönüşle birlikte tekrar ilk 11’de kendine yer buldu.

        • 3

          Nijeryalı sağ bek, Trabzonspor karşılaşmasında gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı.

        • 4

          Bu maçın ardından Sivasspor deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkan Osayi, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve istikrarlı futboluyla dikkat çekti.

        • 5

          Kritik mücadelede 37 pas denemesinde %94.7 isabet oranı yakalayan tecrübeli oyuncu, savunmadaki başarılı hamleleriyle de ön plana çıktı. Maç boyunca 2 kez top kapan Osayi, aynı zamanda 2 orta girişiminde de bulundu.

        • 6

          Öte yandan maçın ardından açıklamalarda bulunan Osayi-Samuel, geleceğine dair de önemli mesajlar verdi. “Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Sezon sonunda kendisiyle bir görüşme yapacağız” diyen 26 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme için yeşil ışık yaktı.

        • 7

          Fenerbahçe’de yeniden dörtlü savunmaya dönüş, sadece taktiksel değil, oyuncu bazında da önemli değişimlere yol açarken, Osayi-Samuel bu fırsatı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu.

        • 8

          27 yaşındaki sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı, iki asistlik katkı sağladı.

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