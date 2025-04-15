Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı: Gözler yeni sözleşmede!
Fenerbahçe'nin yeniden dörtlü savunmaya dönmesiyle Bright Osayi-Samuel de ilk 11'e geri döndü ve özellikle Trabzonspor ile Sivasspor maçlarındaki performansıyla dikkat çekti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı futbolcuyla ilgili yönetimin yeniden harekete geçmesi bekleniyor
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Fenerbahçe’de son haftalarda savunma diziliğinde yaşanan değişim, bazı oyuncuların yeniden ön plana çıkmasını sağladı.
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Sezon içinde üçlü savunmaya geçilmesinin ardından formasını Oğuz Aydın’a kaptıran Bright Osayi-Samuel, dörtlü savunmaya dönüşle birlikte tekrar ilk 11’de kendine yer buldu.
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Nijeryalı sağ bek, Trabzonspor karşılaşmasında gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı.
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Bu maçın ardından Sivasspor deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkan Osayi, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve istikrarlı futboluyla dikkat çekti.
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Kritik mücadelede 37 pas denemesinde %94.7 isabet oranı yakalayan tecrübeli oyuncu, savunmadaki başarılı hamleleriyle de ön plana çıktı. Maç boyunca 2 kez top kapan Osayi, aynı zamanda 2 orta girişiminde de bulundu.
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Öte yandan maçın ardından açıklamalarda bulunan Osayi-Samuel, geleceğine dair de önemli mesajlar verdi. “Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Sezon sonunda kendisiyle bir görüşme yapacağız” diyen 26 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme için yeşil ışık yaktı.
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Fenerbahçe’de yeniden dörtlü savunmaya dönüş, sadece taktiksel değil, oyuncu bazında da önemli değişimlere yol açarken, Osayi-Samuel bu fırsatı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu.
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27 yaşındaki sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı, iki asistlik katkı sağladı.