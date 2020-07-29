Dopamin beyinin salgıladığı bir hormonun adıdır. Bu hormonun görevi sinir aralarında iletişim sağlamaktır. Bu hormonun diğer bir adı ise mutluluk hormonudur. Tabi sadece mutluluk vermek için bulunmaz vücutta, çok fazla fonksiyonda önemli rol oynar.

Hareket

Hafıza

Uyku

Kavrama

Davranış

Öğrenme

Dikkat

Prolaktin Üretimini Engelleme

Haz Veren Ödül

Duygu Durumu (Ruh Hâli)

Bu hormonun vücutta az olması Parkinson hastalığına yol açar. Sigara ve uyuşturucu kullanan kişilerde dopamin fazla salgılandığı için bağımlılık yapar. Bu hormonun azlığı ve fazlalığı ciddi sağlık sorunları ortaya çıkartmaktadır.

Dopomin beyin ve vücut fonksiyonları için hayati önem taşır. Bu hormon beyinden salgılanır ve hareket, duygu, haz, acı gibi hisleri etkileyen bir kimyasaldır. Beynin çok kısa sürede milyonlarca sinyalle vücudu çalıştırır. Bu sinyalleri beyinden alan sinir hücrelerinin birleştiği noktalara bazı kimyasal maddelerle taşınır. Bu taşıma işini yapan kimyasalların ortak adı nörotransmitterdir. Bu nörotransmitter kimyasallardan biri de dopamindir.

Dopaminin eksikliği aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar;

Stres: En başlıca sebeplerden biridir aşırı stres. Stres yaşandığında dopamin miktarı azalır.

Antidepresan İlaç Kullanmada: Bu tür ilaçlar dopamin miktarını azaltır ve nörotransmitterin işleyişine zarar verir.

Demir Eksikliği: Kansızlık ve demir eksikliği de dopamin miktarını düşürür. Bunun önüne geçmek için kan tahlili veya hormon tahlili yaptırmak gereklidir.

Östrojen Seviyesinin Düşüklüğü: Menopoz süresi boyunca dopamin hormonunun seviyesi azalmaktadır. Bu hormonun düşüklüğü bazı hastalıklara yol açar.

Dikkat Eksikliği: Dopamin miktarı azaldıkça, dikkat eksikliği ortaya çıkar. Bu durum kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler.

Parkinson: Dopamin eksilmesi Parkinson hastalığını tetikler. Bu hastalık beyindeki gri maddelerinin görevini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkar ve dopamin eksikliği ile ilerler.

Şizofreni: Bu hormon eksildikçe mutsuz, takıntılı olmaya başlayan kişi, şizofreni hastalığına da davetiye çıkarmaktadır.

Hafıza: Dopamin direkt beyni etkilediği için, azalmasıyla hafıza azlığı, unutkanlık gibi belirtiler şeklinde kendini gösterir.

Sosyal anksiyete: Bu durum kişinin içine kapanmasına, çevresiyle konuşmamasına ve sürekli bunalım ruh haliyle dolaşmasına neden olur. Bunu dopamin eksikliği yüksek oranda tetikleyicidir.

Hareket: Dopamin eksikliği, ruh haliyle birlikte hareketlere de yansır ve kişinin ağır hareket etmesine neden olur.

Dopamin eksikliği sağlıksız beslenme, hareketsiz bir yaşam ve stresle beraber gelişen bir durumdur. Bu durumu yaşamamak için beslenmeye dikkat etmek, spor yapmak, stresten uzak durmak gerekmektedir.