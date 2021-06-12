Buraya Kahramanmaraş'ın incisi diyebiliriz. Bütün vatandaşlarımızın gelmesini, görmesini tavsiye ederim. Döngel Şelalesi kuş ve suyun sesiyle harika bir güzellik katıyor. Daha hoş bir ortam oluyor. İnsanların ruhunu dinlendiriyor" diye konuştu.