Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan'ın cesur pozu gündem oldu! Ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü!

Son olarak hakkında Dönence dizisinin setinde rol arkadaşı Nazlı Çetin ile tartıştığı ve bu sebeple setin 1 hafta ertelendiği yönünde iddialar çıkan Sümeyye Aydoğan, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dizinin yeni bölümü ise bu hafta ekranlarda yer almadı.