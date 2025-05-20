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        Haberler Dünya Donald Trump'tan Putin'e: Vladimir istediğinde arayabilirsin | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Putin'e: Vladimir istediğinde arayabilirsin

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin detaylarına ilişkin bilgiler Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov tarafından basınla paylaşıldı. Donald Trump'ın Putin'e "Vladimir, istediğin zaman telefon açabilirsin, ben de cevap vermekten mutluluk duyarım." dediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 00:51 Güncelleme: 20.05.2025 - 02:33
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        Trump'tan Putin'e: Vladimir istediğinde arayabilirsin
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        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili ilişkilerin normalleşmesine destek verdiğini belirterek, "İki Başkan, tekrar 9'a karşılık 9 tutuklu takası üzerinde çalışıldığını belirttiler." dedi.

        Uşakov, Putin ile Trump'ın bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi.

        ABD’de göreve gelmesinden bu yana Trump ile Putin’in 3 kez telefonla görüştüğünü kaydeden Uşakov, bu görüşmenin ise 2 saat 5 dakika sürdüğünü, samimi ve yapıcı şekilde gerçekleştiğini belirtti.

        Uşakov, Putin’in konuşmasına, Trump’ın 11. torununun doğumunu tebrik etmesi ve sağlık dilemesiyle başladığını bildirdi.

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        İki ülke arasında gelişen ilişkilerin doğasını yansıtacak şekilde karşılıklı saygı içinde görüşmenin gerçekleştiğine dikkati çeken Uşakov, liderlerin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yürütülen müzakere süreciyle birlikte Ukrayna’daki çatışmanın çözümü hususunu ele aldıklarını dile getirdi.

        Uşakov, Putin’in Trump'a, Ukrayna meselesine kişisel ilgisi, kalıcı ve uzun vadeli barışın sağlanması ve bu konuda yardımcı olma konusundaki samimi arzusu için şükranlarını sunduğunu kaydederek, "Bizim açımızdan Kiev'in nihayet müzakere masasına dönmesinde etkili olan Trump ve ABD yönetimi temsilcilerinin olumlu rolü not edildi." ifadelerini kullandı.

        Görüşmede, ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını dile getiren Uşakov, "Her iki taraf da bu ilişkilerin daha da normalleşmesine destek verdi. Bu hususta iki ülke vatandaşlarının tutuklu takası konusuna da değinildi. Bu önemli insani bir eylem. Buna benzer eylem geçtiğimiz aylarda birkaç kez yapıldı. İki Başkan, tekrar 9'a karşılık 9 tutuklu takası üzerinde çalışıldığını belirttiler." diye konuştu.

        İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında ayrıntılı konuşmaların yapıldığını söyleyen Uşakov, Trump'ın ikili ilişkilerin geleceği hakkında duygusal konuştuğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

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        "O, Rusya’nın dünyadaki rolü ve ekonomideki yeri dikkate alınarak, karşılıklı saygıya dayalı, karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerden yana olduğunu defalarca vurguladı ve özellikle bundan sonraki ikili ilişkilere yönelik beklentilerinin altını çizdi. Trump, Ukrayna ihtilafı sonrasında ikili ilişkilerin geleceğinin belli bir ölçüde çözüldüğünü özellikle vurguladı. Bu beklentiler etkileyici görünüyor. Trump, Rusya'yı ekonomi ve ticaret alanlarında ABD'nin en önemli ortaklarından biri olarak görüyor."

        - "Putin, ABD'nin Orta Doğu'daki çabalarını takdir etti"

        İki liderin uluslararası konuları da ele aldıklarını aktaran Uşakov, Putin'in, Trump’ın Orta Doğu turunun sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ve ABD'nin sorunlu bölgelerdeki durumun iyileştirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini kaydetti.

        Uşakov, "Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı, Umman’ın arabuluculuğunda Washington ve Tahran arasında İran nükleer programına ilişkin müzakere sürecinin başlatılmasını olumlu karşıladı. Rus tarafı, bu soruna siyasi ve diplomatik yöntemlerle karşılıklı olarak kabul edilebilir kararların bulunmasından yana." şeklinde konuştu.

        Putin ile Trump’ın Ukrayna krizi dahil tüm ele alınan meselelerde diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını söyleyen Uşakov, iki liderin yüz yüze görüşmesi için ön koşulların oluşturulması gerektiğini belirtti.

        Uşakov, her iki başkanın böyle bir toplantı için çok iyi ve kapsamlı bir hazırlık yapılması konusunda hemfikir olduğunun altını çizerek, "(Zirve) Bunun için çok iyi çalışılması gerekiyor. Bu görevler uygun ekiplere verilecek. Olası bir zirvenin bağlayıcı sonucu olabilecek anlaşmalara varılması açısından önemli. Liderler, bu hususta bir anlaşmaya henüz varmadı." diye konuştu.

        Her iki liderin açık ve dostça bir görüş alışverişi sonucunda gerektiğinde birbirlerini arama konusunda anlaştıklarını söyleyen Uşakov, "Yani Trump, 'Vladimir, istediğin zaman telefon açabilirsin, ben de cevap vermekten mutluluk duyarım.' dedi." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV

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