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        Haberler Dünya Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Musk birkaç ay içinde ayrılabilir

        ABD Başkanı Donald Trump, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li iş insanı Elon Musk'ın hükümetteki görevinden çekileceğine dair iddialara değinen Trump "Musk istediği kadar kalabilir ancak birkaç ay içinde ayrılabilir." şeklinde konuştu. Trump diğer yandan, İran'la olası müzakerelere de değindi ve "İran'ın doğrudan görüşmeyi istediğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:38
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        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        ABD merkezli basın organı Politico, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın hükümetteki görevinden çekilebileceğini iddia etmiş ancak iddia Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Musk'ın hükümetteki görevine değinerek "Elon Musk, istediği kadar kalabilir ancak birkaç ay içinde ayrılabilir." şeklinde konuştu.

        Trump, Musk'ın birçok şirkete sahip olduğunu hatırlatarak, şirketlerle ilgilenmesi için ayrılması gerekebileceğini dile getirdi.

        Trump konuyla ilgili olarak, Hükümet Verimliliği Departmanının, Elon Musk ayrıldıktan sonra da çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

        Trump ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki haftalarda, ABD'yi ziyaret edebileceğini duyururken; ABD Senatosu, bağımsız Senatör Bernie Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesini öngören karar tasarısını reddetti.

        ABD Senatosu'nda Vermont eyaletini temsil eden bağımsız Senatör Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptalini öngören tasarısı, Senato'da oylandı.

        Trump diğer yandan İran ile olası müzakerelerle alakalı açıklamada bulunarak, İran'ın doğrudan görüşmeyi istediğini düşündüğünü ifade etti.

        İran'dan yapılan açıklamalar

        İran tarafından yapılan açıklamalarda, doğrudan görüşmeler reddedilmiş ancak dolaylı görüşmelere açık kapı bırakılmıştı.

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        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nin Başkanı Kemal Harrazi konuya ilişkin açıklamasında, ülkesinin ABD ile sorunları çözmek için tüm kapıları kapatmadığını ve bu ülke ile dolaylı müzakere yapabileceklerini söyledi.

        Harrazi, "İran, tüm kapıları kapatmadı. Diğer tarafı değerlendirmek, kendi koşullarını ortaya koymak ve uygun kararı vermek için ABD ile dolaylı müzakerelere hazır." ifadelerini kullandı.

        Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

        Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

        Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

        Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." ifadelerini kullanmıştı.

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        Son olarak uluslararası basında, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bildirilmişti.

        İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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