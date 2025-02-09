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        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın "Onu rahat bırakacağım" açıklamasından hemen sonra Prens Harry ve Meghan Markle'ın Invictus Oyunları coşkusu: Açılış şovu Katy Perry ve Coldplay'den - magazin haberleri

        Donald Trump'ın sınır dışı etmeyeceğini açıklamasından hemen sonra Prens Harry ve Meghan Markle Invictus Oyunları'nda coştu

        ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te sınır dışı edebileceğini ima ettiği Prens Harry'nin, eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu ve kendisini sınır dışı etmek istemediğini söyledi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Invictus Oyunları açılışına katılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın keyfi yerindeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:36
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        • 1

          Prens Harry, 2014'te kurduğu çok sporlu etkinlik olan Invictus Oyunları'nın Kanada'daki açılışına eşi Meghan Markle ile birlikte katıldı.

          Hem asker hem de gazilere yönelik düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinliğin Kanada'daki organizasyonu için Prens Harry, Vancouver'daki açılış töreninde konuşma yaptı.

        • 2

          2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens, yarışmacılara "dünyanın birçok yerindeki zorluk ve bölünmenin üstesinden gelmeleri" çağrısında bulundu.

        • 3

          Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere takımı sahaya çıkarken tezahürat yapıp alkışlayarak tribünlerden destek oldu.

          Çiftin, Donald Trump'ın "sınır dışı etmeyeceği" açıklamalarından sadece birkaç saat sonra gösterdiği bu katılım, adeta Trump'ın sözlerine dair bir kutlama olarak yorumlandı.

        • 4

          "ZAVALLI HARRY"

          ABD Başkanı Trump, 2024'te Prens Harry'nin sınır dışı edilebileceğini ima ettiği ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. The New York Post'a konuşan Trump, Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayarak; "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O, (eşi) korkunç biri" ifadelerini kullandı.

          Donald Trump, "Bence zavallı Harry, kontrol ediliyor" dedi.

        • 5

          'SINIR DIŞI' MESAJI VERMİŞTİ

          Donald Trump, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olması halinde Prens Harry'nin "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti.

          Öte yandan Donald Trump, Prens Harry hakkında 2024'te, yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.

          Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan 'Yedek' (Spare) adlı kitabında daha önce uyuşturucu kullandığına değinmişti.

          Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.

          ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.

        • 6

          Öte yandan Prens Harry ve Meghan Markle'ın açılışını yaptığı Invictus Oyunları kapsamında, önümüzdeki 9 günlük yarışmada, ilk kez kış sporları da dâhil olmak üzere 11 farklı etkinlikte 500'den fazla sporcu yarışacak.

        • 7

          Açılış töreninde ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, performansıyla seyircileri coşturdu.

        • 8

          İngiliz Coldplay grubunun solisti Chris Martin ve Nelly Furtado'nun müzik performansları da Invictus açılışında büyük beğeni topladı.

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