Prens Harry, 2014'te kurduğu çok sporlu etkinlik olan Invictus Oyunları'nın Kanada'daki açılışına eşi Meghan Markle ile birlikte katıldı.

Hem asker hem de gazilere yönelik düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinliğin Kanada'daki organizasyonu için Prens Harry, Vancouver'daki açılış töreninde konuşma yaptı.