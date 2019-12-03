03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; yağmur ve sağanak zamanla Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yarın; Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının; Perşembe günü iç ve doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor" denildi.
Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimler ile batı bölgelerimizin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" bilgileri yer aldı.
Rüzgarın ise, Çarşamba günü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli olarak eseceği belirtildi. "Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri iç ve doğu bölgelerimizde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin edilmektedir" denildi.
3 İLDE HAVA DURUMU
Üç büyük ildeki hava durumu ise şöyle açıklandı:
Ankara'da; Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.
İzmir'de; havanın Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu olacağı ve hava sıcaklığının azalarak 10-12 dereceye kadar düşeceği bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekle birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!