Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 184'e çıktı | Dış Haberler

        Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 184'e çıktı

        Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 184'e yükseldi. Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı dün, içeride en az 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çöktü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 184'e yükseldi.

        • 2

          Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki olaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

        • 3

          Mendez, eğlence mekanındaki ölü sayısının 184'e çıktığını açıkladı.

        • 4

          Arama kurtarma çalışmaları henüz sonlanmazken kazanın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

        • 5

          NE OLMUŞTU?

          "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı 8 Nisan'da, içeride 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.

        • 6

          Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de olduğu belirtilmişti.

        • 7

          Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan etmişti.

        • 8

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Habertürk Anasayfa