Domenico Tedesco: Sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, kadro tercihi ile ilgili, "Archie ve Levent... İkisi de iyi oyuncu. Levent bu akşam yapmak istediklerimize daha çok uyuyor profil olarak. Maç içinde de 5 değişiklik hakkımız var. Hem Archie hem Levent iyi form durumunda. Bunlar lüks problemler." dedi.

REKLAM advertisement1

Tedesco, "Ben hep özgüvenliyim. İlk geldiğim günden beri... Takımın özgüvenli olması daha önemli. Son 6 maçta 5 kez kazandık. Takım da özgüvenli. Zor maçlar oynadık. Keyif almamız gerekiyor. Benimle birlikte ilk İstanbul derbisi olacak. Sabırsızlanıyorum."