Domatesin faydaları nelerdir

Domates, sofralardan eksik olmayan her açıdan bolca tüketilen bir sebzedir. Likopen içeriği ile onun hastalıklara karşı ne kadar önemli bir sebze olduğunu vurgular. Yüksek C vitamini, beta keroten ve E vitamini içerir.

Domatesin Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Domateste bulunan likopen güçlü bir antioksidan etkisiyle kalp ve damar hastalığından korunmaya yardımcıdır. Ayrıca C ve E vitaminleri açısından serbest radikallere karşı kalp sağlığını korur. Düzenli tüketimiyle de kötü kolesterolün düşmesini sağlamaktadır. Fazla trombosit üretmesine mani olarak damar tıkanıklığının oluşmasını önler.

Domates antioksidan özelliği ile kemiklerin korunmasına da faydalıdır. Menapoz durumunda oksidatif stresin önlenmesine karşı koruyucu etki sağlamaktadır.

Prostat kanserine karşı etkili bir azalma oluşturur. Araştırmalarda çıkan sonuç da, akciğer kanserine de etkili olabileceği söylenmektedir.

Domates zayıflama esnasında vitamin ve mineral eksikliğini, bir bardak suyuyla destek olur.

Göz sağlığı içinde, A vitamini içermesi sebebiyle, düşük ışıkta görmeye yardım eder ve beyaz kan hücresi üretmesini sağlar. Sarı nokta hastalığında da önleyici rol oynar.

C vitamininde bulunan kolojen bileşeni sayesinde, cildin yenilerek esnek kalmasına destek verir. 1 bardak domates suyu günlük C vitamini ihtiyacının % 75 ini karşılar. Yaşlanma sonucu olabilecek kırışıklıkları gidermede etkili olur.

Domatesteki chromium maddesi kan şekerini dengeler.

A vitamini içermesiyle saç köklerini besler ve güçlendirir.

Böbrek taşı oluşumunda çekirdeksiz domates yemek etkilidir, ancak bu konuda bilimsel bir kanıt tam olarak mevcut değil.

Eklem rahatsızlığı yaşayanların çektiği ağrıların azalmasına yardımcı oluyor. Flavonoidler ve karotenoidler içermesi eklem iltihaplanmalarında oluşan ağrılara iyi geliyor.

Domates cilt içinde oldukça etkili bir koruyucu vazifesi görüyor. UV ışınlarına karşı koruyucu özelliği bulunuyor. Yüksek tansiyon hastalığında da düşürmeye yardımcı olmasından dolayı etkili bir besindir.

1 adet domates; 22 kalori, 1g protein 3,7mg omega 3 yağ asidi ve 98,4mg omega 6 yağ asidi, 5g karbonhidrat ve 3g şeker içerir.

Vitaminleri; A, C,E, K, B6, niasin’dir.

Mineralleri; Manganez, magnezyum, bakır, demir, kalsiyum, folat ve fosfor’dur.

Domatesin içerisinde asit olması nedeniyle reflü hastalığı olanlar tüketimine dikkat etmelilerdir. Çok tüketilmesi sonucunda mide yanması, mide bulantısı ve baş ağrısı yapabilir. Ayrıca C vitamini yükselmesine neden olur ve böbreklerde taş oluşturabilir.