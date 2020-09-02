Kış hazırlıklarının başlaması ile turşu kuranların sayısı hayli arttı. Türk mutfağının vazgeçilmesi olan turşu sağlık açısından da bolca tüketmemiz gereken gıdalardandır. Özellikle kuru baklagil yemeklerinin yanında çok aranan turşu çeşitlerinden bugün size domatesli kıl biber turşusunun tarifini vereceğim. Püf noktalarına dikkat ederek yapacağını domatesli biber turşunuzu, tüm aile bireyleri ile gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Domatesli Biber Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

7 kg domates

4 kg kıl biber

1 kâse sarımsak

2 su bardağı sirke

3 su bardağı zeytinyağı

3-4 yemek kaşığı tuz

Domatesli Biber Turşusu Yapılışı:

Öncelikle malzemeleri iyice yıkayın.

Domateslerin Kabuklarını soyup rondodan geçirin.

Sarımsağı da temizlenip rondodan geçirin.

Elinize eldiven giyip biberleri 3-4 cm uzunluğunda kesin.

Robottan geçirdiğiniz domatesleri 25-30 dakika tencerede kaynatın.

Soğuduktan sonra bütün malzemeyi katıp iyice karıştırın.

Sonra kapağı iyice kaynatılmış cam kavanozlara doldurarak ağzını sıkıca kapatın.

Işık almayan Serin bir yerde 9-10 gün sonra turşunu hazır olacaktır.

Afiyetle yiyin…

Püf Noktası:

Yemeklik rafine tuz yerine kaya tuzu tercih edin.

Konserveniz daha sağlam olur.

Turşuyu kavanozlara koyarken bez ile tutun.

Bu şekilde hem eliniz yanmaz hem de kapağı daha sıkı kapanır.

Ters çevirince kapağı dinleyin.

Pıss sesi çıkıyorsa, kapak hava alıyordur.

Ya kapak bozuk ya da iyi kapatamamışsınız demektir. Tekrar deneyin. Hala o ses geliyorsa kapak bozuktur, yenisini kullanın.

Kapağı kapatıldıktan sonra, kavanozu ters çevirin ve 1 gün bu şekilde kalsın.

Ertesi gün karanlık ve serin bir yere kaldırılır.

Bir hafta boyunca kavanoz kapaklarını kontrol edin.

Bombeleşen kapak varsa hemen onu alın ve buzdolabına kaldırıp hemen tüketin.