Boğa Akrep aksında gerçekleşecek 19 Kasım dolunay tutulması heyecanla bekleniyor. Peki, 19 Kasım dolunay ritüelleri nelerdir? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

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