Dolarda son durum

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Önceki gün ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahı artmaya devam ediyor.

Haziran ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile yüzde 8.7'lik beklentinin altında kaldı. Bu durum Fed'in faiz artırımı konusunda frene basabilme ihtimalini güçlendirdi. Fed yetkilileri henüz enflasyonun kontrol altına alınmadığını belirtse de bu açıklamalar dolardaki düşüşü durdurmadı.

Enflasyon verisi öncesi 106 seviyesinin üzerinde bulunan dolar endeksi bu sabah itibarıyla 105.2 civarında bir seyir izledi.

Dolar/TL ise dün 17.90'ın altını görse de öğleden sonra yeniden 17.95'e yükselmişti.

Dolar yeni güne de 17.95 liradan başladı.