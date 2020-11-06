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Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Seçimleri henüz sonuçlanmadı. Demokrat Joe Biden zafere yakın görünürken, Başkan Donald Trump sonuçları kabul etmediğini açıkladı. Dolar da bu belirsizlik içinde dalgalanmaya devam ediyor.

Dolar yeni güne 8.43, Euro ise 9.96 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 8.45, Euro ise 9.99'a yükseldi.

Dün akşam Fed'in beklentilere paralel bir şekilde faize dokunmamasıyla kurda önemli bir hareket yaşanmadı.

SEÇİM VE KORONAVİRÜS BELİRSİZLİĞİ

ABD seçimlerindeki belirsizlik önümüzdeki günlerde devam edecek gibi dururken, koronavirüs salgını dünya için en önemli risk olmaya devam ediyor. Dün ABD'de 128 bin, Fransa'da 58 bin, Almanya'da ise 21 bin yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Yeni vakalarda artışın devam etmesi Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin bu ay başında getirdiği kısıtlamaların uzayabileceği ihtimalini güçlendirdi. Bu ülkelerde hükümetler kısıtlamaları açıklarken 2 hafta sonra yeniden bir değerlendirmede bulunacaklarını açıklamışlardı.