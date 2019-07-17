Dolar/TL piyasaların 3 günlük tatilinde gerçekleşen yoğun haber akışına ve Fitch'in not indirimine rağmen sakin bir seyir izledi. TL'nin değer kazanarak kapandığı günün akşamında ise haber akışı devam etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının Ağustos 2018'de TL'deki değer kaybından bu yana döviz mevduat akışlarının desteğiyle döviz likidite zorluklarını aştığını ancak yatırımcı iştahının zayıflaması durumunda refinansman riskinin devam ettiğini belirtti.

S-400 tarafında ise Pentagon bir kez daha açıklamayı ertelerken vekaleten Savunma Bakanı olarak görev yapan Esper, "S-400 almak yanlış bir karardı. Türkiye bizi hayalkırıklığına uğrattı" dedi.

Başkan Donald Trump ise kabine toplantısında konuştu. Trump'ın G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin tezine hak verdiği görüşleri tekrarlaması dikkat çekti.

17 Temmuz sabahı dolar/TL dünkü hafif düşüşünü sürdürerek 5.70 altını zorluyor ve 5.7107 seviyesinde.

Trump kabine konuşmasında “Obama yönetimi Patriot sistemlerini Türkiye'ye satmadı. Türkiye’nin buna çok ihtiyacı olmasına rağmen satmadılar. Şu anda Türkiye'nin bize çok iyi davrandığı ve bizim başka bir füze sistemini satın almaya adeta zorladığımız için Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacağımızı söylediğimiz bir durumun içindeyiz. Ben diğer ülkeleri savunmam, Türkiye’yi de savunmam. Sadece Erdoğan’la iyi bir ilişkimiz var. Patriot sistemlerini almayı çok istedi. Ama gerçekten istemediği bir sistemi almak için Rusya ile anlaştı. Bir anda biz de dedik ki tamam size Patriot satalım. Rus füze sistemi satın aldığı için milyarlarca dolarlık uçağı şimdi satmamıza izin verilmiyor. Bu adil değil. İçinde bulundukları durum çok zor. Bizim de ABD olarak içinde bırakıldığımız durum çok zor. Buna rağmen çözmeye çalışıyoruz. Ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yaptığı açıklamada "Nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda henüz bir değerlendirmemiz yok ve önceden de belirtemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan piyasaların dikkat kesildiği bir diğer konu olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında ise indirim sinyali devam etti. Powell, ekonomik genişlemeyi sürdürmek için "uygun davranma" sözünü yineledi

Küresel ekonomideki belirsizliklerin sürdüğünü belirten Powell, durumu izlediklerini ve Fed'in güçlü iş gücü piyasasıyla birlikte yüzde 2 enflasyon hedefine odaklandıklarını belirtti. Dallas Fed Başkanı Kaplan da olası faiz indiriminin sınırlı olması gerektiğini söyledi. 31 Temmuz'da yapılacak FOMC toplantısında Fed'in 25 bp faiz indirmesi bekleniyor, 50 bp ise düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal hafta sonunda AA'ya verdiği söyleşide mevcut gelişmelerin para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ettiğini söyleyerek, "Elbette enflasyondaki olumlu eğilimin devamını sağlamak için para politikasının temkinli bir duruş sergilemeye devam etmesi önem taşıyor, ancak burada sıkılık derecesini nominal değil reel faizler üzerinden tanımlamak daha doğru olur. Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağımızı ifade edebilirim"

Türkiye'de ise gözler 25 Temmuz'daki PPK toplantısında alınacak kararda. Analistler bunun piyasalar için belirleyici olacağını söyleyerek, ,"Uysal'ın açıklamaları faiz indirimine gidileceğini gösteriyor ancak indirimin boyutu hakkında sinyal vermiyor. Yurtdışı piyasalar da yatay görünüyor. TL'de de yatay seyir bir süre devam edebilir, piyasa S-400 başlıklarına tepki verecektir ancak yaptırımlar netleşmeden tepkiler sınırlı olur" görüşünü savunuyor.