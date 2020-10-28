Dolar neden yükseliyor? Dolar ne zaman düşer? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28 Ekim tarihi itibarıyla 8,25'i gören dolarda 10 önemli gelişme mevcut. İşte, doların yükseliş nedenleri...
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Habertürk Ekonomi Yazarı Rahim Ak, dövizi körükleyen 10 nedeni yazdı;
1-Merkez Bankası'nın yatırımcıların beklediği düzeyde faiz artırımı yapmamış olması.
2- Kimi medya kuruluşlarında son dönemde artan 'rekabetçi kur' modeli söylemi.
3-Artan dış siyasi tansiyon. ABD ve Avrupa ülkeleri ile yaşanan politik çatışmalar ve yaptırım söylemleri.
4-ABD seçimlerinde Türkiye'ye ağır yaptırımlardan yana olan Joe Biden'in kazanma ihtimalinin artması.
5-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gerekirse Türk F16'larının Azerbaycan semalarında görüleceğini açıklaması
6-Fransa'ya yapılan boykot çağrısı sonrası Avrupa'ya yapılan ihracatta sıkıntı olabileceği endişesi.
7-Körfez ülkelerinin Türk mallarını boykot etmesi nedeniyle bu ülkelere ihracatın azalması beklentisi
8-Pandeminin giderek tüm ülkelerde ikinci dalga olarak adlandırılan yükselişi
9-Merkez Bankası'nın geçtiğimiz 1 yılda brüt döviz rezervlerinin yüzde 47 azalmayla 42 milyar dolara inmesi. Cari açığın yapısal olarak devam etmesi nedeniyle rezervlerdeki erimenin devam edeceği beklentisi.
10-Özel sektörün yurtdışında aldığı döviz borçlarının vadesi gele tutarının önümüzdeki 2 ayda 10.6 ve 1 yılda 42 milyar dolar olması.
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