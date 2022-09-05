Dolar geçen hafta 18.18-18.21 aralığında görece yatay bir seyir izlemiş haftayı 18.19 liradan tamamlamıştı.
Dün gece ise düşük hacimli piyasada dolar/TL bir anda yaklaşık yüzde 2.4 değer kaybederek 17.78'e kadar geriledi. Ancak bu seviyede çok tutunamadı ve yaklaşık 10 dakika içerisinde yeniden 18.20'ye tırmandı.
Dolar yeni haftaya 18.22, Euro ise 18.03 liradan başladı.
Bugün ülkedeki İşçi Bayramı sebebiyle ABD piyasaları kapalı olacak. Ancak Asya piyasalarındaki işlemlerde dolar haftaya güçlenerek başladı.
Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0.5 yükselerek 100 seviyesini aştı ve 20 yılın zirvesine ulaştı. Bu yükselişte Euro'daki değer kaybı etkili oldu.
EURO'DA ENERJİ KRİZİ ETKİSİ
Geçen hafta Rusya'nın Kuzey Akım boru hattındaki 'sızıntı sebebiyle' Avrupa'ya gaz akışını kesmesi kıtadaki enerji krizi endişelerini artırdı.
Enerji krizi endişeleri şu an için Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) bu hafta beklenen faiz artırımını gölgede bıraktı. Geçen hafta Euro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile rekor seviyeye yükseldiği açıklandı. Bunun yanında ECB yetkilileri de perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda 75 baz puanlık faiz artırımından yana olduğunu açıkladı.
EURO/DOLAR 0.99'UN ALTINI GÖRDÜ
Dolayısıyla ECB'den perşembe günü 75 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse ECB tarihinde ilk kez tek seferde bu büyüklükte bir faiz artırımına gitmiş olacak.
Normal koşullarda ECB'nin böyle agresif bir adımı Euro'da değer kazancına yol açabilirdi. Ancak artan enflasyon, Fed'in şahin duruşu ve enerji arzına yönelik endişelerin ağır basmasıyla Euro'da haftanın ilk gününün sabahında değer kaybı yaşandı. Euro/dolar paritesi sabah saatlerinde 20 yılın ardından ilk kez 0.99'un altını gördü.
Bu hafta bunun yanında perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın da açıklamaları takip edilecek.
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