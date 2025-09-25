MasterChef'te son dokunulmazlık oyunu! 25 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Kıran kıran mücadelelere sahne olan takım oyununda, şefler yarışmacılar, 'Hamsili Pilav' yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan takım, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazandı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te eleme potasına giden yarışmacılar...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Murat Can ve Hakan eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Nisa bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nisa haftanın 5. eleme adayı olarak Çağatay'ı eleme potasına gönderdi. 6 eleme adayı ise 26 Eylül Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde takım oylaması sonucunda belli olacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Çağatay (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Gizem
Onur
Kemal Can
Barış
Cansu
Ayten
Nisa
Kırmızı Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Furkan
Özkan
Sezer
Mert
İhsan
Eylül
Aslı
Çağlar
Meryem
MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?
MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.