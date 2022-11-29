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Şanlıurfa'da doktorun burnunu kıran hasta yakını adliyede

Şanlıurfa'da doktor Orhan Hagi'ye kafa atarak burnunu kıran zanlının ifadesi ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, "Annem ile sıra bekliyorduk. Ancak uzun süre beklememize rağmen bize bakan olmayınca doktora seslendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca kendimi kaybettim ve öfkeme yenilerek istemediğim bu olay meydana geldi" şeklinde konuştu

Giriş: 29.11.2022 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Doktorun burnunu kıran saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
Doktorun burnunu kıran saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
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DHA

Şanlıurfa'da sıra yüzünden tartıştığı doktor Orhan Hagi'ye kafa atarak burnunu kıran ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi.

DOKTORUN BURNUNU KIRDI

Acil serviste nöbetçi olan doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı. Hasta olan annesiyle gelen Hüseyin D.'nin, muayene odasındaki doktora, "Benim hastam çok acil, ilk benim hastama bakacaksın" demesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında hasta yakını Hüseyin D., bilgi işlem görevlisi ile doktor Orhan Hagi'ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında yüzüne yumruk ve kafa darbesi gelen doktor burnundan yaralandı. Aldığı yumruk darbesinin sonrasında burnu kırılan acil servis doktoru, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında ameliyata alındı. Hüseyin D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre önce yine hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenilen doktoru darbeden Hüseyin D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

"ÖFKEME YENİLDİM"

Hüseyin D.'nin polisteki ifadesinde hasta olan annesini tedavi için hastaneye götürdüğünü belirterek, "Annem ile sıra bekliyorduk. Ancak uzun süre beklememize rağmen bize bakan olmayınca doktora seslendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca kendimi kaybettim ve öfkeme yenilerek istemediğim bu olay meydana geldi. Pişmanım" dediği öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaşanan olaya tepki gösterdi. Sağlıkta şiddetin azaldığı bir dönemde bu durumun herkesi üzdüğünü belirten Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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