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        Haberler Gündem Güncel Doktoru darbeden 2 kişi serbest | Son dakika haberleri

        Doktoru darbeden 2 kişi serbest

        Trabzon'da doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan hasta ve yakını, serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:16 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:16
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        Doktoru darbeden 2 kişi serbest
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        Trabzon'da dün Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde nöbetçi doktor M.Y'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.N.K. (20) ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        S.N.K, Emniyet Müdürlüğünce serbest bırakılırken A.S. adliyeye sevk edildi.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan A.S, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliği gönderildi.

        A.S, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

        BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK

        Başsavcılığın A.S. hakkında verilen karara itiraz edeceği öğrenildi.

        Fatih Devlet Hastanesi acil servisine dün akşam başvuran S.N.K, nöbetçi doktor M.Y. tarafından muayene edilmişti. Muayene sonrası çıkan tartışmada S.N.K. ile A.S, M.Y'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

        Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurması sonucu diz kapağı kırılan doktor M.Y, görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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