02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre 14 temmuz 2016 tarihindeki gelişmelerden sonra, KHK ile 657 sayılı kanunun 48. maddesine, devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” eklendi. Böylece bir problem olmaması halinde bireylerin atamaları güvenlik soruşturması sonrası yapılmaya başlandı. Aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen atamaların hala güvenlik soruşturması sonuçlanmadan yapılamaması ve tekrarlayan soruşturmaların varlığı dikkat çekiyor.
3 AYDAN UZUN GÜVENLİK SORUŞTURMASI MI OLUR?
Güvenlik soruşturmasının ne kadar sürede biteceğine dair bir bilgi ise bulunmuyor. Soruşturmalar bazen bir bazen de üç aydan daha uzun sürebiliyor. Güvenlik soruşturması, aynı kişinin birden fazla atama veya yer değiştirmesi durumunda ayrı ayrı gerçekleştirildiği için aynı kişi defalarca güvenlik soruşturmasına tabii tutulabiliyor.
SORUN ÇIKMAMASI BİLE YETERLİ DEĞİL
Örnek olarak bir tıp öğrencisinin diplomasını alabilmek için mecburi hizmet yapma zorunluluğu bulunuyor. Ancak mecburi hizmete gidebilmesi için 1-3 ay sürecek güvenlik soruşturmasının bitmesi gerekiyor. Bu doktorun ataması, güvenlik soruşturmasında problem olmaması halinde gerçekleşse bile sorun çözülmüyor. Aynı doktor uzman olmak amacıyla girdiği uzmanlık sınavını kazandığında da aynı güvenlik soruşturması sürecine tabi tutuluyor. Bu durumda bu kişi uzmanlık eğitimi alabileceği bir hastaneye ancak 1-3 ay süren güvenlik soruşturmasından sonra başlayabiliyor.
4-6 KEZ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA UĞRAYANLAR VAR
Bu yıl Nisan ayında yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Mayıs ayında sonuçlanmasına rağmen atamaların hala gerçekleşememesinin altında bu neden yatıyor. Daha da vahimi, kişinin uzman olduktan sonra yeni hastanesine ataması yine güvenlik soruşturması sonrası yapılabiliyor. Bu süreçte 4-6 kez güvenlik soruşturmasına giren doktorlar bulunduğu belirtiliyor.
SÜRE KISALTILMALI
Güvenlik soruşturmalarının süresinin kısaltılması veya bazı gereksiz tekrarlı güvenlik soruşturmalarının yapılmaması halinde atamaların daha çabuk yapılabileceği ve doktorların kariyerlerini daha iyi ve hızlı şekilde planlayabilecekleri belirtiliyor.
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