Doktorlar park yeri yüzünden kavga etti: 1 yaralı

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Aksaray'da Şeyh Hamit Mahallesi'nde ikamet eden kentteki özel bir hastanede doktor olan Mustafa D. (33), ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor N.A.K, otoparkta park yeri yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A.K, çakıyla Mustafa D'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. N.A.K, polis merkezine götürüldü.