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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doktorlar park yeri yüzünden kavga etti: 1 yaralı

        Doktorlar park yeri yüzünden kavga etti: 1 yaralı

        Aksaray'da park yeri yüzünden çıkan kavgada bir doktor meslektaşı tarafından çakıyla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:39 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:41
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        Doktorlar park yeri yüzünden kavga etti: 1 yaralı
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        Aksaray'da Şeyh Hamit Mahallesi'nde ikamet eden kentteki özel bir hastanede doktor olan Mustafa D. (33), ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor N.A.K, otoparkta park yeri yüzünden tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A.K, çakıyla Mustafa D'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. N.A.K, polis merkezine götürüldü.

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