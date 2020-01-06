06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, "Devlet hastanelerinde nitelikli hekime ulaşmak zor" uyarısında bulundu. Saip'e göre; Özel hastanelerin özellikle az bulunan bazı branş doktorlarını yüksek ücretlerle transfer etmesi devlet hastanelerini zor durumda bırakıyor.
HANGİ NİTELİKLİ HEKİMLERİN SAYISI YETERSİZ?
Habertürk TV'de yer alan habere göre; peki, doktorların bu gidişi hastaları nasıl etkiliyor? Kamu hastanelerinde hangi nitelikli hekimlerin sayısı yetersiz?
"Kamuda aşırı bir iş yükü var" diyen Prof. Dr. Pınar Saip, "Gelen bütün hastalara bakılacak baskısı var. Uzmanlıklarını, doçentliklerini alan meslektaşlarımız maddi yönden çok daha elverişli olduğu için ve çalışma koşulları daha iyi olduğu için özel hastanelere doğru kayıyorlar" açıklamasında bulundu.
HEKİM AZ TALEP ÇOK
Prof. Dr. Saip sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle üst uzmanlık gerektiren onkoloji, hematoloji, çocuk kardiyolojisi, gastrointestinal cerrahi gibi alanlarda hem hekim azlığı var ama talep çok."
Özel hastanelere geçişler nedeniyle kamu hastanelerinde görev yapan bu uzmanların sayısı her geçen yıl azalıyor. Prof. Dr. Pınar Saip, "Örneğin tıbbi onkoloji uzmanlığı almış 550 tane tıbbi onkolog var. Bunların 50'si son 3 yılda özel hastaneye geçmiş durumda. Aynı durum hematoloji için de geçerli. Bu da iç hastalıkları üzerine yan dal uzmanlık alanı. Bunların da sayısı çok az, Türkiye çapında 500 uzmana sahipler. 50 tanesi İstanbul'daki özel hastanelerde çalışıyorlar. Son 3 yılda 10 tane geçiş olmuş. Türkiye çapında çocuk kardiyoloji uzmanı sayısı 250 ve İstanbul'daki özel hastanelerde 43 hekim çalışıyor. Bunun 9'u son yıllarda geçmiş durumda" diye konuştu.
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