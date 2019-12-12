Doktor Ela karakteri, bir döneme damgasını vurmuş Doktorlar dizisinin en önemli karakterlerinden birisiydi. Ela'ya hayat veren Yasemin Ergene'de bu karakterle bütünleşmişti. Dizi final yaptıktan sonra Yasemin Ergene evlenmiş ve eşinin soyadı olan Özilhan soyadını alarak setlerden uzak kalmayı tercih etmişti. Yasemin Özilhan, verdiği araya bu akşam dur diyor. Özilhan, yıllarca önce final yapan dizideki Doktor Ela karakteriyle Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor'a geliyor. Doktor Ela'ya ne olduğunu öğrenmek isteyen izleyicilerin Mucize Doktor'un bu akşamki bölümünü büyük bir ilgiyle izleyeceği kesin.

MUCİZE DOKTOR'UN DOKTOR ELA'LI FRAGMANI

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir.

Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.

MUCİZE DOKTOR 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.