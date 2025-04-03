Doktorlar aynı sahnede

Doktor - tenor Ferhat Göçer ile doktor - opera sanatçısı Karin Bozkurt, ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. 'Opia' adını taşıyan bu özel konser, 'İlk aşk' anlamına gelen ismiyle dinleyicilere aşk ve müziğin büyüsünü hissettirecek.

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Son dönemlerde her alanda kullanılan yapay zekânın seçimleriyle şekillenen özel repertuvar, soyut, metamorfik ve sürreal bir dünyayı dinleyicilerle buluşturacak. Şarkıların duygularını yansıtan görsellerin de yer alacağı konser, izleyenleri müziğin ötesinde bir yolculuğa çıkaracak.

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İKİ DOKTOR, İKİ GÜÇLÜ SES

Ferhat Göçer'in tenor yorumu, doktor ve soprano Karin Bozkurt'un sesiyle buluşarak dinleyicilere eşsiz bir pop opera ziyafeti sunacak. Konserde Ferhat Göçer’in sevilen şarkılarının yanı sıra, sevilen birçok Türkçe, Latince ve İngilizce şarkı da farklı bir yorumla müzikseverlere sunulacak.

Konser hakkında konuşan Ferhat Göçer, “Karin Bozkurt, sanatsal ve mesleki yolculuğumun birebir benzerini yaşamış biri… Bizler, aynı denizin karşı kıyılarında duran, birbirimizin yansıması gibiyiz. O, müzikle yoğrulmuş bir cerrah; ben ise cerrahi ile yoğrulmuş bir müzisyenim. Muhteşem bir repertuvar oluşturduk… İzleyiciler, daha önce hiç tatmadıkları bir şöleni dinleyecek ve izleyecekler. Biletler bitmek üzere, kaçırmasınlar… Tekrarı olmayabilir.” dedi.

Duygularını paylaşan Karin Bozkurt; “Opera kökenli bir doktor olarak, yine aynı benim gibi doktor kökenli bir pop sanatçısıyla birlikte sahneyi paylaşacak olmak bana güç veriyor. Sesimi daha geniş kitlelere duyururken Ferhat Göçer’den destek aldığım için mutluyum. Dünyada ve Türkiye’de birçok konser verdim fakat bu konser benim için ayrı bir yerde. Dünyada pek çok opera sanatçısı operayı caz, pop ya da rock gibi farklı türlerle birleştirerek dinleyiciye sundular. Bilinen şarkıları dinleyiciye bu şekilde aktarmak klasik müziği insanlara sevdirmenin de en güzel yolu” diyerek heyecanını dile getirdi.