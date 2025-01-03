Emekli ve memur maaşları için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Sağlık personeli maaşları, bilindiği üzere memur maaş zammı ölçüsünde Temmuz ve Ocak aylarında yılda iki kez yeniden belirlenmektedir. Bu kapsamda ocak zammıyla doktor maaşlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, "Doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" İşte zamlı doktor maaşları...