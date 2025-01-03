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        Haberler Bilgi Ekonomi DOKTOR MAAŞLARI 2025 OCAK | Doktor maaşı ne kadar oldu ve uzman doktor maaşına yüzde kaç zam geldi?

        Doktor maaşı ne kadar oldu 2025 Ocak? Doktor maaşına yüzde kaç zam geldi?

        Ocak ayının gelişiyle birlikte doktor ve hemşire maaşları gündemi meşgul etmeye başladı. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Ocak ayı itibarıyla doktor maaşları da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yeniden belirlenecek. Peki, "Doktor maaşı ne kadar oldu?" İşte 2025 Ocak zamlı doktor maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:55
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        • 1

          Emekli ve memur maaşları için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Sağlık personeli maaşları, bilindiği üzere memur maaş zammı ölçüsünde Temmuz ve Ocak aylarında yılda iki kez yeniden belirlenmektedir. Bu kapsamda ocak zammıyla doktor maaşlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, "Doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" İşte zamlı doktor maaşları...

        • 2

          MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU!

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

          SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.

        • 3

          DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Uzman doktor (7/1):

          2024: 55.859 TL

          2025: 62.305 TL

          Pratisyen hekim (1/4):

          2024: 38.925 TL

          2025: 43.417 TL

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