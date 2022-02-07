"Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir? Bence çok gezen bilir. Doğa harika. Bir tarafta nehir bir tarafta dağ. Murat Nehri boyunca her türlü manzarayı görebiliyoruz" diyen Tuncay, tren seferinin çok keyifli geçtiğini aktardı. Emine Tuncay da herkese bu yolculuğu yapmasını tavsiye edeceğini belirtti.