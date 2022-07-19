Karantina sonrası ilk konser Kapadokya'da

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Doğukan Manço, 'Ben Adam Olmam' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmasının hemen ardından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bayramda tüm işlerini iptal eden ünlü isim, karantinasının bitmesinin ardından dinleyicileriyle Kapadokya'da buluşacak.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde sahne alacak olan Doğukan Manço, konserde dinleyicilere hem işitsel hem de görsel bir şov yaşatmaya hazırlanıyor.

Manço, 22 Temmuz Cuma akşamı festivalin ikinci gününde katılımcılarla bir araya gelecek.