Doğukan Güngör'den, Burcu Taflanoğlu'na samimi açıklamalar

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, SHOW TV Dijital YouTube kanalında yayınlanan 'Show Kuşu' programına konuk oldu.

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Güngör, 'Fatih' karakteri için açılan 'tokat sitesi' ile ilgili yaşadığı ilginç bir anıyı paylaşarak büyük ilgi topladı.

'Fatih Ünal' karakteri izleyicilerin tepkisini çeken hareketleriyle çok konuşulurken, geçtiğimiz yıl 'Fatih'i Tokatla' adında bir site açılmış ve bu durum çok konuşulmuştu.

REKLAM Doğukan Güngör, programda Burcu Taflanoğlu'nun sorularını yanıtladı. Tokatlama sitesiyle ilgili paylaştığı anısı dikkat çekti. Güngör, "Bir bayan, çok sakin bir şekilde yanıma gelip 'Bir kere kendinizi tokatlar mısınız?' diye sordu. Telefonunu önüme koydu. Ben de ona baktım, cesaretini takdir ettim ve kendimi tokatladım" dedi. İşte o anlar;