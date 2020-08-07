Geçen sene tatil için Antalya'ya gittiklerini ancak bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzağa gitmek yerine tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini anlatan Ak, "Burayı çok sevdim. Buranın doğası, manzarası çok güzel. Gelecek yıllarda da buraya gelmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.