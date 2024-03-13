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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Doğu Ekspresinde Cinayet' Mart ayında da sahnede

        'Doğu Ekspresinde Cinayet' Mart ayında da sahnede

        Polisiyenin kraliçesi Agatha Christie'nin ölümsüz eseri Doğu Ekspresinde Cinayet, görsel efektlerle Türkiye'de ilk kez Tiyatro Ak'la Kara sahnesinde oynuyor. Kapalı gişe bilet satan oyunun mart ayı takvimi belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:32
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        'Doğu Ekspresinde Cinayet' sahnede
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        Agatha Christie’nin 1933 yılında İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri 'Doğu Ekspresinde Cinayet' bu sezon ilk kez Türkiye'de Tiyatro Ak’la Kara’da sahneleniyor. Christie'nin dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot ete kemiğe Atilla Şendil'in oyunculuğuyla bürünüyor. Oyunun yönetmen koltuğunda tiyatro dünyasının önemli isimleri Atilla Şendil ve Savaş Özdural oturuyor. Oyunun kadrosundaki diğer isimler, Nazan Diper, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun, Kerem Tataroğlu.

        'Doğu Ekspresinde Cinayet' Mart ayı boyunca İstanbul ve diğer illerde seyirciyle buluşacak.

        MART AYI

        14 Mart Perşembe 21:00 ( İstanbul Tiyatro Ak’la Kara)

        15 Mart Cuma 21:00 ( İstanbul Tiyatro Ak’la Kara)

        16 Mart Cumartesi 15:00 Matine (İstanbul Tiyatro Ak’la Kara)

        16 Mart Cumartesi 21:00 Suare (İstanbul Tiyatro Ak’la Kara)

        17 Mart Pazar 15:00 (İstanbul Tiyatro Ak’la Kara)

        21 Mart Perşembe 21:00 ( Konya Selçuklu Kongre Merkezi)

        23 Mart Cumartesi 21:00 ( Ankara Meb Şura Salonu)

        24 Mart Pazar 21:00 ( Ankara Meb Şura Salonu)

        27 Mart Çarşamba 20:00 ( Maltepe Türkan Saylan K.M)

        28 Mart Perşembe 21:30 (Yalova Raif Dinçkök K.M)

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        #Doğu Ekspresinde Cinayet
        #Tiyatro Ak’la Kara
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