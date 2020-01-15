Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğini sizler için araştırdık. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Beykoz ilçelerinde gerçekleşiyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

- Demet Özdemir

- İbrahim Çelikkol

- Engin Hepileri

- Fatih Koyunoğlu

- Ayça Erturan

- Zuhal Gencer

- Nurşim Demir

