Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı, bu akşam ekranlara gelecek 4. bölümünden önemli ipuçları veriyor. Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi, Zeynep'e boşanma kağıtlarını getiriyor. Zeynep'in üvey annesi de Zeynep'i yaptığı evlilikten vazgeçirmeye çalışıyor. Bu sırada Faruk da Zeynep'e buralardan gitmeyi ve İngiltere'ye yerleşmeyi teklif ediyor. Peki Zeynep'in tüm bu tekliflere yanıtı ne olacak? Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları ve tüm detaylar haberimizde.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı Doğduğun Ev Kaderindir'in oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Ayça Erturan, Zuhal Gencer, Nurşim Demir yer alıyor.