"Buradaki hava, su ve güneşi başka yerlerde yaşayan insanlar biraz zor bulur. Bu yüzden de buradaki güzelliklere sahip olmaktan dolayı çok mutluyum. Buranın doğası şu an çok harika oldu ve ekim ayında ise köyümüzün ormanları daha da güzelleşiyor. Ormanlar kızıllaşıyor, sarılaşıyor ve yapraklar dökülüyor. Yollar yapraklardan dolayı sapsarı oluyor. Aynı zamanda insanlarımızın da gelip bu ormanlarda vakit geçirmesi bize ayrı bir mutluluk veriyor."