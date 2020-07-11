Ankara'nın Çankaya ilçesi eski Belediye Başkanı ve şimdiki Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen vefat etti.

Bodrum Yalıkavak'ta denizde yüzerken kalp krizi geçiren Doğan Taşdelen, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin duyulması üzerine siyaset ve iş dünyası Taşdelen'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti. Eski milletvekilleri Aydın Ayaydın, Mehmet Ağar, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yardımcısı Turgay Kaya, sanatçı Zülfü Livaneli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Tuncay Ceylan hastaneye ilk giden isimler arasında yer aldı.

Doğan Taşdelen'in oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de özel uçakla Bodrum'a geldi.

1988-1999 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı yapan Doğan Taşdelen, 76 yaşındaydı.