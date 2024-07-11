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        Haberler Bilgi Yaşam Doğan Kalafat kimdir? Doç. Dr. Doğan Kalafat kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

        Doğan Kalafat kimdir? Doç. Dr. Doğan Kalafat neden öldü, hastalığı neydi?

        Deprem konusunda yaptığı açıklamalarla tanınan Doğan Kalafat hayatını kaybetti. Ülkede uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik fayların araştırılmasına öncülük eden 65 yaşındaki Doğan Kalafat'ın hayatı, ölüm sebebi ve biyografisi merak konusu oldu. Kalafat'ın vefatını yıllarca görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi duyurdu. Peki Doğan Kalafat kimdir? Doç. Dr. Doğan Kalafat kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:01
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        • 1

          Doğan Kalafat hayatı gündeme geliyor. Doğan Kalafat, fayların araştırılması ve deprem izlemeleri konusunda pek çok çalışmaya öncülük etti, projeler hayata geçirmiştir. Peki Doğan Kalafat kimdir? İşte Doğan Kalafat biyografisi

        • 2

          DOÇ. DR. DOĞAN KALAFAT KİMDİR?

          Van Erciş’te 26 Mayıs 1959'da doğan Doç Dr. Doğan Kalafat, 1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Sismoloji Laboratuvarı'nda jeofizikçi olarak görevine başladı, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı.

          Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan ve 2015'e kadar bu görevini sürdüren Kalafat, 2015'te başladığı Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi Müdürlüğü görevine geçen haziran ayına kadar devam etti.

          Bugüne kadar Türkiye'de jeofizik biliminin gelişmesine ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü çalışmalarına birçok katkıda bulunan Doç. Dr. Kalafat, ülkede uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik fayların araştırılmasına öncülük etti.

          Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Deprem Yerinin Belirlenmesi", "Sismogramın Analizi ve Okunması", "Sismik Ağın Kurulması Sismik İstasyonlar İçin Büyüklük Denklemlerinin Hesaplanması", "İki Merkezli Çözümler İçin Yerel Kabuk Yapısının Araştırılması", "Deprem Kataloğu Çalışmaları", "Fay Düzlemi Çözümü/Moment Tensör İnversiyon Çalışmaları", "Makrosismik Çalışmalar", "Jeolojik Saha Gözlemi" konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

        • 3

          DOĞAN KALAFAT CENAZE BİLGİLERİ

          Türkiye'de deprem araştırmalarına önemli katkılarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi eski müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti 12 Temmuz 2024 Cuma saat 10.30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak olan Doç. Dr. Doğan Kalafat’ın cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek."

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