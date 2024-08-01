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        Haberler Bilgi Gündem Doğalgaza zam geldi! 1 Ağustos konut ve sanayi doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar oldu, zam ne zaman başlıyor?

        Doğalgaza zam geldi! 1 Ağustos doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar oldu?

        Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazda zam yapıldığını duyurdu. Ağustos ayı itibarıyla yapılan zam sanayi tipi doğalgaz kullanımını da kapsıyor. Peki, 1 Ağustos konut ve sanayi doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 08:54 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:54
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        • 1

          Ağustos ayına girmemizle beraber bir zam haberi de BOTAŞ'tan geldi. BOTAŞ'ın internet sitesinde Ağustos'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Peki, 2024 Ağustos doğalgaz zammı ne kadar oldu?

        • 2

          DOĞALGAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

          Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini bildirdi.

          BOTAŞ'ın internet sitesinde Ağustos'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

        • 3

          Buna göre, Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

        • 4

          Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

        • 5

          Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi.

          Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

          BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

          Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

          Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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