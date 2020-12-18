Yumurta sağlıklı yaşamda en önemli besinlerden biri. Yumurta beyazının yüksek protein içermesi günlük beslenme programında büyük yer tutuyor. Sporcular ve diyet yapanlar için de yumurta en temel besinlerin başında geliyor. Doğal yumurta, serbest dolaşan tavukların yumurtaları gibi çeşitleri çoğu zaman kafa karıştırıyor. Uzmanlara göre doğal ortamlarda solucan, yabani ot ve böcekle beslenen tavukların yumurtaları daha lezzetli ve besleyici oluyor. Doğal yumurtaya “Köy yumurtası” da denir. Köy yumurtası çok besleyici faydalı bir besindir. Fakat yumurta seçerken dikkat etmeli ve gerçekten sağlıklı olan yumurtayı almalıyız. Doğal yumurtaların içinde en sağlıklı ve besin değeri yüksek olanıdır. Çünkü köy tavukları özgürdür, istedikleri gibi gezeledikleri için doğal beslenirler. Tavuk çiftliklerindeki tavuklar çabuk büyüsünler özellikle de hızlı yumurtlasınlar diye suni yemlerle beslenirler, bu yüzden yumurtanın besin değeri daha düşüktür. Diğer yumurtalar köy yumurtası yani doğal yumurta kadar sağlıklı değildir.
Doğal Yumurtanın Besin Değeri Nedir?
Hepimiz yumurtanın yüksek oranda bir protein deposu olduğunu biliriz. Bunun yanı sıra yumurta A vitamini, D vitamini, E vitamini ve B grubu vitaminlerini içinde barındırır. Protein, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan doğal besin yani doğal yumurta (köy yumurtası),öncelikle bebek ve küçük çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından çok önemlidir. Yumurta içeriğinde bulunan kolin maddesi ile beynin gelişimi açısından yadsınamayacak bir yere sahiptir. Uzmanlar özellikle gelişim çağındaki çocukların her gün bir adet taze yumurta tüketmesi gerektiğini sürekli söylüyorlar. Ayrıca yumurtanın içeriğinde yer alan losin amino asidinin, yağ yakmak için çok faydalı olduğu kanıtlanmamış bir gerçektir. Kahvaltıda bir tane haşlanmış yumurta tüketmek zayıflamaya da yardımcı oluyor.
Doğal (Köy Yumurtasının) Yumurtanın Faydaları Nelerdir?
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