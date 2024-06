6. CHIA TOHUMU

Bu minik tohumlar lifle doludur ve yaklaşık 2 yemek kaşığı başına 10 gram lif içerir. Chia tohumları suyu emer ve midede genişleyerek daha hacimli, daha yumuşak ve atılması daha kolay dışkıların oluşmasına yardımcı olur. Yoğurt, süt veya smoothie içine atılarak tüketebilirsiniz.

Kaynak: The Journal of Nutritional Biochemistry, Nutrients, Health, U.S. Department of Agriculture