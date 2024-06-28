İşte sindirim sisteminizi rahatlatmak için tüketebileceğiniz 6 gıda!
Sindirim sistemi sağlığı, genel sağlığın önemli bir parçasıdır. Günlük yaşamın stresi, düzensiz beslenme ve yetersiz su tüketimi gibi faktörler, sindirim problemlerine ve kabızlığa yol açabilir. Buna rağmen bazı besinler, sindirim sistemini destekleyerek daha rahat tuvalete çıkmaya yardımcı olabilir. Peki, sindirim sistemini rahatlatacak ve tuvalete çıkmayı kolaylaştıracak gıdalar hangileri? İşte, sizin için sindirim sorunlarına doğal yollardan çözüm olabilecek 6 yiyecek!
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Bağırsak hareketlerinin düzensizleşmesi, sindirimi kötü etkileyerek tuvalete rahat çıkamama gibi durumlara sebep olabilir. Bununla birlikte bu durum şişkinlik, halsizlik ve acı hissine de yol açabilir. Bu yüzden haberimizde düzenli bağırsak hareketlerine sahip olabilmeye yarayacak besinleri derledik. İşte, sindirim sistemini uyararak vücudunuzdaki toksinleri atmanızı sağlayabilecek gıdalar...
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1. YULAF EZMESİ
Yulaf ezmesi, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmek için tavsiye edilen bir kahvaltı seçeneğidir. Bu doyurucu tahıl, dışkıyı yumuşatmaya ve geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olan çözünür lifle doludur.
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Ayrıca Beslenme Biyokimyası dergisinde 2018’de yayınlanan araştırmaya göre yulaf ezmesi, bağırsak hareketlerini normalleştirme ve bağırsak sağlığını koruma yeteneği ile bilinen, beta-glukan adı verilen özel bir lif türü içerir.
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2. MERCİMEK
Mercimek, iyi bir lif kaynağıdır ve pişirildiğinde fincan başına yaklaşık 15,6 gram lif sağlar. Yüksek lif içeriği, düzenli bağırsak hareketlerini desteklemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Mercimeğin birçok yemeğin (çorba veya salata) içine katılabilmesi onu, bağırsak sağlığınızı iyileştirmek için kolay bir katkı haline getirir.
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3. ELMALAR
Elmalar orta büyüklükteki bir porsiyon meyve başına yaklaşık 4,4 gram lif içerir ve bu da dışkı miktarının artmasına yardımcı olur. Bununla birlikte Nutrients dergisinde 2019’da yayınlanan incelemeye göre elmalar, pektin adı verilen kolonik (kalın bağırsak) geçiş süresini hızlandıran ve kabızlığı azaltan çözünür bir lif içerirler. Ayrıca elmayı kabuğuyla çiğ olarak yemek, lif içeriğini en üst düzeye çıkarır.
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4. BROKOLİ
Brokoli, pişirildiğinde fincan başına yaklaşık 2,4 gram lif içeren bir lif kaynağıdır. Nutrients dergisinde 2021’de yayınlanan bir araştırmaya göre bu turpgillerden oluşan sebze, bağırsak düzenliliğini ve dışkı kıvamını iyileştirmeye yardımcı olabilir bu yüzden tuvalete çıkmak istediğinizde tüketebileceğiniz seçenekler arasındadır.
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5. KURU ERİK
Kuru erik, bağırsak hareketinin düzenliliğini destekleme yetenekleriyle bilinir. Bunun nedeni lif içeriği (1 yemek kaşığında yaklaşık 2 gram) ve doğal sorbitol içeriğidir. ABD Tarım Bakanlığı’na göre içerisinde bulunan sorbitol müshil etkisi olan bir şeker alkolüdür. Kuru erik atıştırmalık olarak yenebilir veya sabah lif takviyesi için kahvaltılık gevreklere eklenebilir.
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6. CHIA TOHUMU
Bu minik tohumlar lifle doludur ve yaklaşık 2 yemek kaşığı başına 10 gram lif içerir. Chia tohumları suyu emer ve midede genişleyerek daha hacimli, daha yumuşak ve atılması daha kolay dışkıların oluşmasına yardımcı olur. Yoğurt, süt veya smoothie içine atılarak tüketebilirsiniz.
Kaynak: The Journal of Nutritional Biochemistry, Nutrients, Health, U.S. Department of Agriculture