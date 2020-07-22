Doğal sabunlar; ciltteki yağlanmayı, sivilceleri, sarkmaları ve kırışıklıkları gidermekte çok faydalı olmaktadır. Günümüzde birçok kimyasal içeren ürünler üretilmekte ve cilt için bunlar tercih edilmektedir. Bunun yerine doğal olarak ciltteki problemlere uygun bir sabun tercih etmek en sağlıklısıdır.

Doğal Sabun Çeşitleri

Sarı Bıttım Sabunu; saçlarda oluşan kepeği ve dökülmeleri önlemektedir. Saçı besler. Gözeneklerin temizlenmesini ve varis oluşumlarının rahatlamasını sağlar.

Bıttım Sabunu; antiseptik özelliği bulunmasından dolayı meydana gelen deri rahatsızlıklarının tedavisinde oldukça etkilidir. Varislerin rahatlamasını sağlar ve vücudu rahatlatmaktadır.

Yeşil Menengiç Sabunu; saçı besleyerek, kepek oluşumunu ve kaşıntıyı önler. Sivilceleri kurutarak hafiflemesini sağlar.

Yeşil Defne Sabunu; kırılmış ve yıpranmış saçları besleyerek güçlendirir. Zayıf ve ince telli saçların sağlıklı olmasını sağlar.

Isırgan Otu Sabunu; içeriğinde yüksek oranda C vitamini ve organik asitler bulunmasından dolayı hücre yenilemesine yarar sağlamaktadır. Ayrıca ciltte meydana gelen egzama, sedef gibi rahatsızlıkları; vücut ısısını dengelediği için oluşmasını engellemektedir.

Üzüm Çekirdeği Sabunu; kılcal damarların onarılmasını sağlayarak vücudun diri ve zinde kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak selülit oluşumunu engellemektedir.

Zeytinyağı Sabunu; besleyici ve nemlendirici etkisi sayesinde cildin yumuşak ve taze kalmasını sağlamaktadır. Cildin günlük temizliği için rahatlıkla kullanılabilen bir sabundur. Saç derisini içeriğinde bulunan E vitamini sayesinde besler ve parlaklık verir.

Papatya Sabunu; iltihap giderici etkisi sayesinde ciltte meydana gelen akne oluşumlarını tedavi etmektedir. Bunun dışında içeriğinde bulunan etkin maddeler sayesinde cildin canlanmasını ve doğal parlaklığını kazanmasını sağlamaktadır. Cildinizi papatya sabunu ile yıkayarak yaklaşık 2 dakika sonra durulamanız halinde cildinizin ferahlamasını sağlayacaktır.

Yosun Sabunu; selülit oluşumunun önlenmesinde ve tedavisinin yapılmasında etkili bir sabundur. Cildi zinde tutarak, sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Yağlı ciltler için özellikle tavsiye edilmektedir. Sivilce oluşumuna da faydalı olmaktadır.

Menekşe Sabunu; saç bakımı için son derece faydalı bir sabundur. Kuru saçların derinlemesine nemlendirmektedir. Cilt problemleri bulunan kişiler için tavsiye edilmektedir. Cildi derinlemesine temizleyerek, lekelerin ve sivilcelerin giderilmesini sağlamaktadır. Cildi nemlendirir, parlaklık verir ve canlandırır.

Nane Sabunu; vücudu ferahlatmaktadır. Hamile bayanların göğüslerini bu sabun ile yıkayarak masaj yapmaları sonucu sütlerini artırdığı bilinmektedir.

Gül Sabunu; cildin yorgunluğunu alarak yumuşamasını sağlamaktadır. Göz altında oluşan morlukların giderilmesini sağlamaktadır.

Tarçın sabunu; sinirleri sakinleştirir, kasları yumuşatır ve vücudu rahatlatır. Aşırı terlemeyi önlemektedir. Cilde ve saça doğal parlaklığını geri kazandırmaktadır. Ciltte meydana gelen yara ve çatlakların tedavisinde yararlıdır. Düzenli ve uzun süreli kullanımlarda dudakları dolgunlaştırmaktadır.

Vanilya Sabunu; cildi besleyerek, rahatlamasını, parlaklığını ve yumuşaklığını geri kazandırır. Uyarıcı etkisinden dolayı stresi vücuttan uzaklaştırmaktadır. Antiseptik içeriği nedeniyle mikropları temizler.

Adaçayı Sabunu; cildin elastikiyetinin artmasını ve hücre yenilenmesini sağlamaktadır. Cildi derinlemesine temizlemektedir. Antiseptik, antibakteriyel ve antiselüloit içeriğe sahiptir. Cildi sıkılaştırmaktadır. Sivilce ve akne oluşumunu tedavi etmektedir. Yaraların iyileşmesini, kepek oluşumunu gidermeyi ve kan dolaşımını hızlandırıcı faydası bulunmaktadır. Kas ağrılarının giderilmesinde de yararlıdır.

Kükürt Sabunu; yağlı ciltler için ideal bir sabundur. Fazla yağlanmayı gidererek, akne ve sivilce oluşumunu hafifletmektedir. Ciltte biriken ölü hücreleri derinlemesine temizleyerek, pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlamaktadır. Cilt tonunu dengelemektedir.

Salyangoz Sabunu; içeriğinde bulunan allatoin sayesinde hücre yenilenmesini hızlandırmaktadır. Ayrıca cildin yaşlanmasına sebep olan serbest radikaller ile savaşarak cildin genç, canlı ve yumuşak kalmasını sağlamaktadır.

Jojoba Sabunu; E vitamini açısından zengin olan jojoba bitkisinde elde edilerek üretilmektedir. Cildi derinlemesine nemlendirerek, yumuşamasını sağlamaktadır. Saç dökülmesine, derinin kuruyarak dökülmesine, kırışıklıklara ve sivilce oluşumunu engelleme de büyük faydası bulunmaktadır.

Kayısı Sabunu; yüksek oranda nemlendirici ve canlılık verici özelliği bulunmaktadır. İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde hücreleri yeniler; cildinize doğal parlaklık, yumuşaklık ve parlaklık kazandırır. Saç dökülmelerine ve kepek oluşumunu engeller. Tüm cilt problemlerine karşı faydalıdır. Cilt hücrelerini besler ve cildin ideal nem oranını ayarlar.

Bal Sabunu; yorgunluk nedeniyle oluşan ölü hücrelerin temizlenmesini ve hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadır. İçeriğinde bulunan arı sütü ve bal özü sayesinde cildi derinlemesine nemlendirerek ipeksi yumuşaklık kazandırmaktadır.

Ardıç Sabunu; içeriğinde bulunan ardıç katranı yağı ile ciltte oluşan mantar, egzama, sedef rahatsızlıklarına ve cilt kaşıntılarına fayda sağlamaktadır. Saç dökülmelerinde ve kepek oluşumlarında da oldukça etkili olmaktadır.