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        Doğal gazdaki ÖTV'de artış! 2023 doğal gaz fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        KDV'ye ve ÖTV'ye gelen zammın ardından birçok kalemde artış yapıldı. KDV oranları geçtiğimiz günlerde güncellendi. Doğal gazdaki ÖTV'ye yüzde 224 oranında zam gelirken konutlarda kullanılan doğal gazdan alınan ÖTV oranı ise yaklaşık üç katına çıkarıldı. İşte 2023 KDV zammı sonrası doğal gaz fiyatlarında son durum...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 15:15
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanana karara göre doğal gazda ÖTV oranı artırıldı. Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi. Son dakika gelişmesinin ardından gözler "2023 ÖTV zammı ile doğal gaz fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 doğal gaz fiyatlarında son durum...

        • 2

          DOĞAL GAZ'DAKİ ÖTVYE ZAM!

          Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        • 3

          DOĞAL GAZ FİYATLARI NE KADAR, TL OLDU?

          Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

        • 4

          Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

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