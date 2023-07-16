DOĞAL GAZ FİYATLARI NE KADAR, TL OLDU?

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.