Doğal gaz ithalatı ve tüketimi arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 614 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 658 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 12,9 azalırken, LNG ithalatı yüzde 43,5 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 6 milyar 272 milyon metreküp oldu.
Şubatta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 352 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 481 milyon metreküple ABD, 737 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.
Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 1 ve 22,6 azaldı, ABD'den yapılan ithalat ise yaklaşık yüzde 99,2 artış gösterdi.
Şubatta kış şartlarının sert geçmesi ve kuraklık nedeniyle doğal gaz santrallerindeki tüketimin yüksek seyretmeye devam etmesi ithalata artış olarak yansıdı.
KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 29.7 ARTIŞ
Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 16,5 artarak 6 milyar 833 milyon metreküp oldu.
Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 3,8 artışla 375 milyon metreküpe yükseldi.
Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 10,4 düşüşle 974 milyon metreküpe geriledi.
Geçen yıl şubatta konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 29,7 artarak 3 milyar 514 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
DOĞALGAZ STOK MİKTARI DÜŞTÜ
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 azalışla 1 milyar 665 milyon metreküp oldu.
Doğal gaz stokunun yüzde 78'ini 1 milyar 299 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 22'sini 365 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.
Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 41, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 10,2 geriledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!