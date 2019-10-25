SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un oyuncularından Doğa Rutkay takipçilerinin merak ettiği bir soruyu yanıtladı.

Instagram hesabından babası ve oğluyla fotoğrafını paylaşan Rutkay, şu mesajı paylaştı:

"Aziz Rutkay babamın asıl ismidir. Alman ekolü okullarda eğitim gördüğünden zaman için soyadı ismi halini almış babam da bu durumu akışına bırakmıştır. Haliyle zamanla üstüne şöhret eklenince filmleriyle, tiyatro oyunlarıyla babam artık Rutkay Aziz olarak tanınır. Ben doğarım. Adımı Doğa koyarlar haliyle soyadım Rutkay’dır. Sanırım yüzyıldır bana en çok sorulan ve bazı sitelerde meraklı sorulara yol açan hatta zaman zaman 'neden ki?' sorularının aşırı sıklaştığı şu duruma açıklık getirmiş oldum. Ve şu limon kafama gelirsek. O da oğlum. Babası adını Rutkay koydu, ben Kerim’i ekledim. İlk adını dedesinin soyadından, ikinci ismini babasından aldı. Uzun yazmışım. Pek sevdim bu fotoğrafımızı paylaşmak istedim, hikayesini de böyle yazdım. Okuyanların gönlüne sağlık. Dilerim artık bu isim soyisim sorularına maruz kalmam. Sevgiyle kucaklarız efendim sizleri."