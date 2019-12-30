Güldür Güldür Show ekinde yer alan oyuncu Doğa Rutkay Kamal, Instagram'da günlük ev yaşantısını Instagram'dan paylaşıyor. Rutkay, son olarak evde eşi Kerimcan Kamal ile televizyon anlaşmasını nasıl sağladıklarından bahsetti.

Oyuncu, paylaşımına şu sözleri ekledi:

Aramızda anlaşma var. Ben televizyonda bir şey izliyorsam ve o başka bir şey izlemek istiyorsa kulaklık takıp cepten izliyor. Sonra değiştiriyoruz. Genelde ben korku filmi izlediğimde pek hoşlanmıyor.