04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Doğa Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en çok okula sahip kurumların başında geliyor. Doğa Koleji yaklaşık 3 aydır öğretmenlerin maaşını yatırmayınca öğretmenler isyan etti. Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyorlar. Akıllarda ise "Doğa Koleji iflas mı etti, satıldı mı?" soruları kaldı. Konuyla ilgili henüz resmi açıklamada gelmedi.
SORU ÖNERGESİ VERİLDİ
Kolej için daha önce TBMM'de soru önergesi verilmiş, MEB soru önergesine verdiği cevapta "Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Bakanlığa yapılan bir başvurunun olmadığı, bu yönde bir başvuru olması halinde müfettiş görevlendirilerek olayı tahkik edileceğini" açıklamıştı.
ÖĞRETMENLER DERSE GİRMEYECEKLER
Sosyal medyada örgütlenen öğretmenler, maaşlarını alamadıklarını, bu nedenle de 4 Aralık tarihinde derslere girmeyeceklerini açıkladılar. Öğretmenler, bugün Ankara Çiğdem’de bulunan Doğa Koleji önünde eylem yapacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada:
"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,
Eğitim sektörünün Türkiye’deki lider kuruluşu olarak, son dönemde yaşadığımız bir dizi sorunlar hepinizin malumudur.
Tüm bu sıkıntılara rağmen, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi büyük bir sorumluluk ve özveriyle aksatmadan yerine getirdik. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki gösterilen bu fedakârlık takdire şayandır.
Kurumumuzun bu sancılı süreçten çıkması adına yapılan görüşmelerde sona gelinmiştir. Kısa süre içinde bu görüşmeler sonuçlanacak ve resmî açıklama yapılacaktır. Anlayışınızdan dolayı kurumumuz adına hepinize teşekkür ediyoruz.
Bu yeni başlangıç, bizlere heyecan ve güç verecek; Doğa Koleji sektörünün lideri olarak, sorumlulukları dahilinde yeniliklerin ve akademik başarıların ilk adresi olmaya devam edecektir."
SATIŞTAN SONRA ÖDEME İDDİASI
Okulun satıldığı iddialarının duyulmasının ardından maaş alamayan öğretmenlere “bekleyin” denilince satıştan sonra ödeme yapılacağı ileri sürüldü.
DOĞA KOLEJİ'Nİ SÜZER GRUBU MU ALACAK?
Doğa Koleji sahiplerinin girdikleri inşaat sektöründe mali kriz yaşadıkları bu nedenle de kolejlerin Süzer grubuna satılacağı iddia ediliyor.
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